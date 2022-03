ADO Den Haag heeft vrijdag een verrassende nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars gingen met 3-1 onderuit bij laagvlieger FC Dordrecht. De Graafschap maakte met een 1-2-zege een einde aan een matige reeks.

Dhoraso Moreo Klas zorgde voor de eerste twee doelpunten bij Dordrecht-ADO. De middenvelder opende in de 38e minuut met een eigen goal de score voor de thuisploeg en herstelde zich vijf minuten later met de gelijkmaker.

Vroeg in de tweede helft kwam ADO opnieuw op achterstand. Christian Conteh en Jacky Donkor bezorgden Dordrecht in een tijdsbestek van slechts vier minuten een 3-1-voorsprong. De bezoekers wisten zich niet opnieuw terug te knokken.

Door de nederlaag zakt ADO naar de zevende plaats. Dordrecht is terug te vinden op de zeventiende plaats.

In het Jan Louwers Stadion won De Graafschap voor het eerst in zeven wedstrijden. De Doetinchemmers wonnen bij Eindhoven dankzij treffers van Camiel Neghli en Mees Kaandorp in de eerste helft. Na rust bracht Jens van Son de spanning nog terug, maar een punt zat er niet meer in voor de thuisploeg.

Dankzij de overwinning klimt De Graafschap naar de achtste plaats. Eindhoven, dat de eerste nederlaag in veertien duels leed, blijft de nummer vier en heeft een punt achterstand op nummer drie Excelsior.

