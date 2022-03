Rai Vloet zet zijn carrière voort in Kazachstan. De 26-jarige middenvelder, die vorig jaar een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij een vierjarige jongen om het leven kwam, tekende vrijdag een contract bij FC Astana.

Vloet maakte begin dit jaar kortstondig zijn rentree bij Heracles Almelo, amper twee maanden nadat hij in november het fatale ongeluk had veroorzaakt. Zijn terugkeer leidde tot woedende reacties bij supporters van de club.

Kort na zijn terugkeer bleek volgens Heracles dat Vloet had gelogen over de ernst van de omstandigheden bij het verkeersongeluk. De Almeloërs besloten hem vervolgens te schorsen en clubdirecteur Rob Toussaint liet weten dat de spelmaker nooit meer het shirt van Heracles zal dragen.

Twee maanden later vindt Vloet dus onderdak bij FC Astana. Het is onbekend voor hoeveel jaar hij bij de recordkampioen van Kazachstan (zes titels) tekent. Astana werd 2019 voor het laatst landskampioen en staat momenteel tiende in de competitie.

Heracles is volgens ESPN verbaasd over de berichtgeving van FC Astana. Volgens de Overijsselse club zou de deal nog verre van rond zijn. Vloet heeft bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie nog een contract tot volgend jaar zomer.

Het is nog onbekend wanneer Vloet voor de rechter moet verschijnen. Hij was een van de sterspelers van Heracles en maakte vorig seizoen liefst zestien treffers. Eerder speelde de middenvelder in Nederland voor PSV, SC Cambuur, FC Eindhoven, NAC Breda en Excelsior.