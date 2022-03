André Onana is vrijdag met Kameroen tegen een nederlaag aangelopen in de eerste wedstrijd tegen Algerije in de play-offs voor een WK-ticket. De Ajax-doelman verloor met zijn ploeg voor eigen publiek met 0-1. Eerder op de dag speelde Marokko dankzij een treffer van Tarik Tissoudali met 1-1 gelijk bij de Democratische Republiek Congo.

Islam Slimani maakte het winnende doelpunt voor Algerije tegen Kameroen. De aanvaller kopte raak uit een vrije trap van Youcef Belaïli. Onana kreeg zijn hand nog tegen de bal, maar die viel via de lat binnen.

Eerder in de wedstrijd keerde Onana nog wel een inzet van Slimani. Algerije was in de slotfase dicht bij de 0-2, maar de kopbal van Ishak Belfodil ging net naast.

De return in Algerije wordt dinsdag gespeeld. De winnaar van het tweeluik kwalificeert zich voor het WK.

Tarik Tissoudali maakte de 1-1 voor Marokko in de Democratische Republiek Congo. Foto: ANP

Tissoudali scoort bij gelijkspel Marokko

In Kinshasa kwam Tissoudali twintig minuten voor tijd in het veld bij Marokko. Zes minuten later zorgde de oud-speler van De Graafschap, VVV-Venlo SC Cambuur en Telstar voor de 1-1. Hij schoot raak nadat Ayoub El Kaabi een lange pass met het hoofd had teruggelegd.

Congo was in de twaalfde minuut op voorsprong gekomen via Yoane Wissa. Vroeg in de tweede helft kreeg Marokko met een penalty de uitgelezen kans om langszij te komen, maar Ryan Mmaee schoot vanaf 11 meter over.

Tissoudali, die tegenwoordig uitkomt voor KAA Gent, hielp zijn ploeg een kwartier voor tijd dus alsnog aan de gelijkmaker. In de slotfase kwam Congo nog met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Glody Ngonda. De return in Casablanca staat dinsdag op het programma.

Marokko moet het in het tweeluik met Congo zonder Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui stellen. De twee spelers lieten eerder deze maand weten niets voor een terugkeer bij de nationale ploeg te voelen. Ziyech en Mazraoui ontbraken eerder dit jaar op de Afrika Cup vanwege een conflict met bondscoach Vahid Halilhodzic.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het doelpunt van Tarik Tissoudali te bekijken.

Mali verliest door blunder van Tunesië

In Bamako ging Mali door een blunder met 0-1 onderuit tegen Tunesië. Verdediger Moussa Sissako passeerde negen minuten voor tijd zijn doelman Ibrahim Mounkoro met een terugspeelbal. Vier minuten later kreeg Sissako ook nog eens rood voor een stevige tackle.

Om 20.30 uur staan met Egypte-Senegal en Ghana-Nigeria nog twee heenwedstrijd in de play-offs voor het WK op het programma in Afrika.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de blunder van Mali te bekijken.