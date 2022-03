Hij keepte nooit in de Eredivisie, nooit in een nationaal jeugdelftal en op clubniveau heeft hij geen internationale wedstrijd achter zijn naam staan. Toch is Mark Flekken zaterdagavond de doelman van het Nederlands elftal in de oefeninterland in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken. Is hij echt zo goed als bondscoach Louis van Gaal zegt? "We profiteren van de Duitse keepersfilosofie."

Er is maar één betere keeper in de Bundesliga en dat is Manuel Neuer van Bayern München, vijfvoudig Europees doelman van het jaar. Althans, dat beredeneerde het Duitse voetbalblad Kicker drie maanden geleden. Daarna kwam Flekken van Freiburg, een 28-jarige keeper uit Limburg die drie jaar geleden nog niet eens een wedstrijd op het hoogste niveau had gespeeld.

Het gaat ineens snel met de voormalig doelman van het tweede elftal van Greuther Fürth, dat uitkomt in een regionale competitie vol semiprofs. In 2018 was hij al eens groot nieuws in Duitsland en dook zijn naam ook op in Nederland, maar dat was omdat een kolderieke blunder van hem viral ging. Na een doelpunt van zijn club Duisburg raapte hij achteloos zijn bidon op in zijn doel, terwijl hij niet doorhad dat het spel al was hervat. Toen hij opkeek zag hij de spits van FC Ingolstadt de bal nog net zijn doel intikken.

“Van Gaal wil een keeper die niet in de stress schiet bij een terugspeelbal.” Erik Meijer, voetbalanalyticus

Nee, het zat niet altijd mee in de carrière van Flekken. Op zijn 21e scheurde hij een kruisband af en vorig jaar nog miste hij bijna het gehele seizoen door een schouderblessure. En toen hij in 2016 namens Duisburg met een hakbal scoorde in de Derde Bundesliga, was er geen televisiecamera aanwezig om het te registreren. De Duitse pers was te druk met de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

"Hij heeft een hobbelige weg afgelegd, maar zelfs in die jaren zag ik hem elk seizoen beter worden", vertelt eenmalig Oranje-international Erik Meijer, die rond de eeuwwisseling voor clubs als Bayer Leverkusen en Hamburger SV speelde. Tegenwoordig is de oud-aanvaller als analyticus verbonden aan de tv-zender Sky Duitsland en volgt hij Flekken al jaren.

"Ik ken hem al sinds hij in de jeugd speelde van Alemannia Aachen, waar ik assistent-trainer was. Ook in de jaren daarna was hij nog een jongetje, maar nu niet meer. Er staat een man op doel bij Freiburg. Ze begrijpen hier in Duitsland wel dat hij bij Oranje zit."

Mark Flekken, 13 juni 1993 in Kerkrade 2011-2013: Alemannia Aachen (Derde Bundesliga)

2013-2016: Greuther Fürth (Tweede Bundesliga)

2016-2018: Duisburg (Derde/Tweede Bundesliga)

2018-heden: Freiburg (Bundesliga)

De bizarre blunder van Mark Flekken. Hij pakt zijn bidon terwijl de bal over de doellijn rolt. De bizarre blunder van Mark Flekken. Hij pakt zijn bidon terwijl de bal over de doellijn rolt. Foto: YouTube

'Hij spreekt beter Duits dan Nederlands'

Flekken speelt al vrijwel de helft van zijn leven in Duitsland. "En hij spreekt bijna beter Duits dan Nederlands", concludeerde bondscoach Van Gaal afgelopen najaar toen hij Flekken voor het eerst gesproken had. Zestien jaar was de keeper toen hij als jeugdspeler Roda JC voor Alemannia Aachen verruilde. Het was maar 10 kilometer van zijn ouderlijk huis in het Limburgse Bocholtz, een dorpje tegen de Duitse grens aan.

Er volgde een route langs lagere niveaus in Duitsland. Van Aachen ging het naar Fürth, naar Duisburg en toen uiteindelijk naar Bundesliga-club Freiburg. En nu dus Oranje, waar Van Gaal Flekken steevast een echte Van Gaal-keeper noemt. "Hij is ongelooflijk goed met de voeten", vertelde de bondscoach al eerder en vergeleek hem met Edwin van der Sar. Van Gaal deed zich bijna voor als de persoonlijke ontdekker van Flekken, maar dat is niet helemaal waar. Onder voorgangers Frank de Boer en Ronald Koeman stond hij ook al op een scoutingslijst in Zeist. En al eerder bij Nederlandse clubs.

"Toen ik reservekeeper was bij Heracles hoorde ik de naam van Flekken voor het eerst", herinnert Harm Zeinstra zich. "Dat is een jaar of vier geleden. De club ligt dicht bij de Duitse grens en houdt de markt daar aardig in de gaten."

“Flekken is net aan de goede kant van de grens geboren.” Harm Zeinstra, oud-keeper

Toen Flekken begin dit seizoen een vaste basisplaats kreeg bij Freiburg, ging Zeinstra wat wedstrijden van hem kijken. "Gewoon uit nieuwsgierigheid, om een beeld van hem te krijgen", vertelt de inmiddels gestopte Zeinstra, de behalve voor Heracles ook voor SC Cambuur en FC Emmen keepte. "Het klopt wat Van Gaal zegt. Hij is solide met de voeten, zeker als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Tim Krul."

Meijer: "Van Gaal wil een keeper die niet in de stress schiet bij een terugspeelbal. En dan kun je heb je aan Flekken een goeie."

Mark Flekken is dit seizoen de minst gepasseerde Bundesliga-keeper na Manuel Neuer. Mark Flekken is dit seizoen de minst gepasseerde Bundesliga-keeper na Manuel Neuer. Foto: Pro Shots

'Wij profiteren van de Duitse filosofie'

Zeinstra, die voor zijn podcast Showkeepers vrijwel alle Nederlandse profkeepers volgt, begrijpt dat de bondscoach Flekken een typische Van Gaal-keeper noemt. "Maar dan gaat het om meer dan alleen zijn trap en zijn techniek met de voeten. Het gaat er ook om hoe hij de ruimte voor zich verdedigt."

Proactief keepen, noemt Zeinstra het. "Daarin onderscheidt Flekken zich van Krul en ook van Joël Drommel, de twee andere keepers in de selectie. In mijn ogen is een Van Gaal-keeper een proactieve keeper, die het spel kan en durft te verplaatsen. Idealiter met de voeten."

“Hij heeft een vangtechniek waar keeperstrainers in Nederland rillingen van krijgen.” Harm Zeinstra, oud-keeper

Zeinstra ziet daarbij ook de Duitse voetbalachtergrond van Flekken. "Een Duitse keeper is over het algemeen een proactieve keeper. Ver voor het doel, actief willen meedoen in de opbouw. En technisch is er ook een verschil. Flekken heeft een vangtechniek waar keeperstrainers in Nederland rillingen van krijgen. In Duitsland is het normaal. En kijk naar zijn bloktechniek bij de één-tegen-één. Flekken gaat bij zo'n situatie vaak met een knie naar de grond. Dat zie je nu steeds meer overwaaien vanuit Duitsland. Jasper Cillessen en Drommel kunnen dat ook, maar Bijlow iets minder. En Krul helemaal niet."

Meijer: "Ik betrap Flekken ook zelden op een fout. Het heeft lang geduurd, maar er staat nu wel een complete keeper. Je ziet hem altijd kijken waar de ruimtes liggen én dus waar de bal heen moet."

Zeinstra: "Wij profiteren bij Oranje nu van de Duitse keepersfilosofie, Flekken is net aan de goede kant van de grens geboren."

'Cillessen en Bijlow mogen niet kwakkelen'

De vraag is wel hoe Flekken het gaat doen als hij zaterdagavond tegen Denemarken voor het eerst een grote wedstrijd in eigen land speelt. In de loop van de dag vertrekt vanuit zijn geboortedorp Bocholtz een bus vol familie en vrienden om hem te zien debuteren in de ArenA. Flekken zelf noemde het eerdere deze week al een jongensboek.

Meijer denkt dat het zeker niet bij deze ene interland zal blijven. "Van Gaal is een type coach die spelers vertrouwen geeft en daardoor gaan die spelers nog beter spelen. Maar goed, laten we nog even afwachten hoe Flekken het duel met Denemarken doorkomt."

Zeinstra is uitgesprokener. "Zijn debuut kan hem maken of breken. Maar als je het me nu vraagt, dan zou ik me geen zorgen maken met Flekken als eerste doelman van Oranje."

De oud-doelman sluit ook zeker niet uit dat Flekken eind dit jaar op het WK eerste keus is. "In hiërarchie lijkt hij nu de nummer drie, achter Bijlow en Cillessen. Maar ik denk dat veel van het moment afhangt. Zijn Bijlow en Cillessen topfit, dan is Flekken niet de eerste WK-keeper. Maar zij kampen allebei geregeld met blessures en hebben de laatste jaren weinig constante seizoenen gedraaid. Bijlow en Cillessen moeten niet kwakkelen in de laatste maanden voor het WK, want dan wordt het interessant. Dan kan Flekken zomaar gaan keepen in Qatar."