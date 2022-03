Louis van Gaal is tevreden over de snelheid waarmee de Oranjeselectie erin slaagt zijn nieuwe systeem te implementeren. De bondscoach ziet dat het veel sneller gaat dan acht jaar geleden in de aanloop naar het WK in Brazilië, al is de vraag of dat zaterdag in de oefeninterland tegen Denemarken al zichtbaar zal zijn.

"In 2014 ben ik wekenlang bezig geweest met hoe de verdediging moest staan, tot aan het trekken van lijntjes aan toe", vertelde Van Gaal vrijdag op de persconferentie van Oranje op de KNVB Campus in Zeist. "Nu gaat het allemaal al veel makkelijker."

Volgens Van Gaal komt dat mede doordat veel Oranjespelers bij hun club ook met vijf dan wel drie verdedigers spelen. "Ze zijn er nu redelijk aan gewend, al moeten de automatismen nog in de ploeg komen. Dat zal niet na twee wedstrijden al voor de bakker zijn. Maar het kan wel snel gaan met dit systeem."

Van Gaal noemt dat systeem wel anders dan in 2014. Toen was het 5-3-2 of 3-5-2 met voorin Arjen Robben en Robin van Persie. "Nu wordt het 3-4-3 of 3-4-1-2. En tegen Denemarken zal het morgen dat laatste zijn, dus met een tien achter de spitsen."

De 'tien'-positie zal tegen Denemarken vermoedelijk ingevuld worden door Georginio Wijnaldum, met achter hem Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. De drie centrale verdedigers zijn waarschijnlijk Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Daley Blind.

80 Van Gaal over geblesseerde afvallers: 'Gaan zeker mee naar Qatar'

'Dit systeem geeft meer kans op succes'

Van Gaal heeft achterin niet heel veel meer mogelijkheden, omdat de geblesseerde Jordan Teze en Jurriën Timber het trainingskamp inmiddels hebben verlaten en Stefan de Vrij vanwege een kwetsuur niet is opgeroepen.

De vele opties achterin waren voor Van Gaal juist reden om voor het nieuwe systeem te kiezen. "Normaal gesproken hebben we veel goede verdedigers, nu zijn dat er minder", vertelde hij. Daarnaast verwacht hij dat Oranje in een 3-4-1-2-formatie meer weerstand kan bieden aan de wereldtop.

"Het nieuwe systeem dwingt de tegenstander tot het zoeken van oplossingen waar ze niet aan gewend zijn. En daardoor worden de verschillen met de absolute toplanden minder groot. Dat zorgt ervoor dat Oranje meer kans heeft op succes."

Nederland tegen Denemarken begint zaterdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Belgische scheidsrechter Lawrence Visser. Dinsdag sluit Oranje de interlandperiode af met een oefenwedstrijd tegen Duitsland en ook dat duel wordt in Amsterdam afgewerkt.