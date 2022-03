Louis van Gaal heeft de afgelopen dagen ondanks zijn coronabesmetting goed doorstaan. Het virus had vrijwel geen invloed op zijn werkzaamheden als bondscoach van het Nederlands elftal.

"Ik heb drie dagen alleen maar op mijn kamer gebivakkeerd en digitaal de meeting geleid. Ik heb eigenlijk alles kunnen doen, alleen van een grotere afstand", vertelde Van Gaal vrijdag bij een persmoment in Zeist.

De oud-trainer van onder meer Ajax en FC Barcelona ontbrak dinsdag, woensdag en donderdag. Wel mocht hij woensdag en donderdag van de GGD naar buiten om de training van Oranje op afstand te volgen.

Van Gaal houdt ook nu hij weer op het trainingsveld staat nog wat extra afstand van iedereen. "Mijn spelers zitten in een bubbel, en dat is niet voor niks. Ik zat er ook in, maar ben eruit gegaan."

Van Gaal moest etentje missen

Een van de weinige dingen die de zeventigjarige Van Gaal in de afgelopen drie dagen moest missen, was een etentje van de Oranjeselectie in Blaricum.

"Toen zat ik in mijn kamertje alleen te zijn, waar ik overigens ook wel wat te eten kreeg", kreeg hij de lachers op zijn hand. "Ik keek naar een programma over de Nederlandse geschiedenis. Dat was wel aardig."

Het Nederlands elftal bereidt zich momenteel voor op de oefeninterland tegen Denemarken van zaterdag. Van Gaal laat zijn spelers kennismaken met een nieuw 3-4-1-2-systeem en past die tactiek tegen de Denen voor het eerst toe.

De wedstrijd tegen Denemarken begint zaterdag om 20.45 uur. Dinsdag wordt op hetzelfde tijdstip tegen Duitsland geoefend.