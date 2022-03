Louis van Gaal is vrijdag teruggekeerd op het trainingsveld van Oranje in Zeist. De bondscoach van het Nederlands elftal zat de voorbije dagen in isolatie, nadat hij dinsdag positief was getest op het coronavirus.

Van Gaal was sinds vorige week vrijdag verkouden. De huidige regels schrijven voor dat je na vijf dagen uit isolatie mag, mits je klachtenvrij bent. Woensdag werd al duidelijk dat de bondscoach in principe vrijdag weer voor de groep zou staan.

De zeventigjarige Van Gaal heeft geen klachten meer en daardoor kon hij de training weer leiden. De voorbije twee dagen deed zijn assistent Danny Blind dat tijdens besloten trainingen.

De door Blind geleide sessies werden wel door Van Gaal gevolgd. De autoriteiten stonden toe dat de Amsterdammer in de buitenlucht op afstand naar de trainingen kon kijken.

De snelle terugkeer is een meevaller voor Van Gaal. De bondscoach schakelt met Oranje in de aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar over naar een ander systeem. Hij wil deze week vooral gebruiken om de spelers daaraan te laten wennen en ze uit te leggen wat hij van ze verwacht.

Het Nederlands elftal speelt zaterdag vanaf 20.45 uur een oefeninterland tegen Denemarken in de Johan Cruijff ArenA. Dinsdag volgt een vriendschappelijk duel met Duitsland, eveneens in Amsterdam.