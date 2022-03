Cody Gakpo, Jurriën Timber en Jordan Teze hebben vrijdag het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Het drietal is door blessures niet fit genoeg om in actie te komen in de oefenduels met Denemarken en Duitsland.

Van Gakpo en Timber was al bekend dat ze deze interlandperiode geen wedstrijden konden spelen. Bondscoach Louis van Gaal wilde het tweetal er wel bij houden, zodat ze de voorbereiding op de wedstrijden konden meemaken.

Teze raakte donderdag geblesseerd en moet daardoor zijn debuut in Oranje uitstellen. De verdediger keert net als Gakpo terug naar PSV, terwijl Timber zich weer bij Ajax meldt. Van Gaal roept geen vervangers op, waardoor de selectie voor de duels met Denemarken en Duitsland uit 25 spelers bestaat.

In de afgelopen dagen introduceerde Van Gaal zijn nieuwe spelsysteem met vijf verdedigers. Hij liet Oranje tijdens de laatste WK-kwalificatieduels in een 4-3-3-systeem spelen, maar dat was volgens de bondscoach vooral omdat er geen tijd was om zijn spelers een ander systeem aan te leren.

Van Gaal stond vrijdag voor het eerst weer op het trainingsveld in Zeist. De zeventigjarige Amsterdammer zat de voorbije dagen in isolatie, nadat hij dinsdag positief was getest op het coronavirus.

Oranje speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA een oefeninterland tegen Denemarken. Drie dagen later neemt het Nederlands elftal het op tegen buurland Duitsland. Ook die vriendschappelijke ontmoeting wordt in Amsterdam afgewerkt.