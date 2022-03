Burak Yilmaz houdt het na 77 interlands en 31 doelpunten voor gezien bij Turkije. De spits vindt het tijd om te stoppen als international nadat hij donderdag met zijn land van Portugal had verloren in de play-offs voor het WK.

Yilmaz werd de schlemiel van de wedstrijd in Porto. Na een 2-0-achterstand bij rust zorgde hij voor de aansluitingstreffer en kreeg hij vijf minuten voor tijd de kans om de gelijkmaker te maken vanaf de penaltystip, maar hij miste. Turkije verloor uiteindelijk met 3-1.

"Ik heb geen idee hoe ik kon missen, ik ben nog steeds in shock. We hebben ons land teleurgesteld. Het spijt me heel, heel erg. Dit was mijn laatste kans op een WK. Het is over", zei de 36-jarige Yilmaz.

"Ik wist zeker dat ik de penalty zou gaan benutten, tot ik aan mijn toekomst begon te denken. Ik ben teleurgesteld, want ik ben nog nooit gaan twijfelen. Ik ga deze penalty vanaf nu iedere nacht herbeleven."

Yilmaz was erbij op de EK's van 2016 en 2020. "Na een wedstrijd als deze wil ik niet stoppen, maar ik denk niet dat het de juiste keuze is om door te gaan. Ik wil alle bondscoaches bedanken."

De spelers van Turkije zochten elkaar na de nederlaag op. De spelers van Turkije zochten elkaar na de nederlaag op. Foto: AFP

Bondscoach Kuntz is trots op Yilmaz

Bondscoach Stefan Kuntz nam Yilmaz de gemiste strafschop niet kwalijk. Direct na de wedstrijd verzamelden de Turkse spelers zich in de middencirkel en spraken ze de spits van Lille OSC bemoedigend toe.

"We zeiden tegen hem dat hij er trots op mag zijn dat hij de aanvoerder van dit team is. Zonder zijn doelpunt tegen Letland hadden we niet eens in de play-offs gestaan", aldus de 59-jarige Duitser, die ook zijn andere spelers complimenteerde.

"Dit team mag trots op zichzelf zijn. Niemand in Turkije hoeft zich te schamen voor onze prestaties. Op deze wedstrijd kunnen we verder bouwen, al hebben we zeker nog wat te leren. Niet alles ging perfect, maar we zijn groeiende."