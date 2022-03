De Italiaanse middenvelder Jorginho was donderdag ontroostbaar na het mislopen een ticket voor het WK in Qatar. Italië ging pijnlijk onderuit in de WK-play-offs tegen Noord-Macedonië (0-1).

Italië was veroordeeld tot het spelen van play-offs nadat het in de kwalificatiepoule achter Zwitserland was geëindigd. In beide duels met de groepswinnaar speelde Italië gelijk én miste Jorginho een strafschop.

"Ik ben twee keer achter de bal gaan staan en heb twee keer mijn land in de steek gelaten. Dat is iets wat ik voor altijd met me mee zal moeten dragen. En dat weegt zwaar, heel zwaar", reageerde Jorginho.

"Ik kan het maar niet uit mijn hoofd zetten en dit zal me voor de rest van mijn leven achtervolgen. Dit doet enorm veel pijn", vervolgde de middenvelder van Chelsea, die ook een strafschop in de EK-finale miste. Destijds werd zijn misser niet fataal.

Teleurstelling bij de spelers van Italië. Foto: Getty Images

'Fouten hebben ons de kop gekost'

Ondanks de missers van Jorginho in de kwalificatiereeks hadden de Italianen in de play-offs de kans om zich te revancheren. In het duel met Noord-Macedonië domineerde de ploeg van trainer Roberto Mancini, maar een raak afstandsschot van Aleksandar Trajkovski vormde in de 92e minuut de genadeklap.

"Ik kan het nog niet geloven eigenlijk. We speelden eigenlijk net zo goed voetbal als op het door ons gewonnen EK. Ik denk niet dat we te weinig gecreëerd hebben, maar fouten hebben ons in de laatste wedstrijden de kop gekost", aldus Jorginho.

Door de nederlaag ontbreekt Italië voor de tweede keer op rij op het WK. Noord-Macedonië mag nog hopen op de eerste deelname ooit als onafhankelijk land. Voor hen wacht dinsdag een krachtmeting met Portugal, dat een 3-1-overwinning op Turkije boekte. De winnaar van de finale mag naar Qatar.