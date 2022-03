Ralf Seuntjens vertrekt per direct bij NAC Breda. De topscorer van de club uit de Keuken Kampioen Divisie ziet een droom uitkomen met een transfer naar Japan. Daar gaat hij op het derde niveau voor FC Imabari spelen.

Seuntjens speelde pas sinds dit seizoen voor NAC in zijn geboortestad Breda. De 32-jarige spits kwam eerder uit voor RBC Roosendaal, FC Den Bosch, Telstar, VVV-Venlo en De Graafschap.

Sinds zijn komst naar NAC kwam Seuntjens tot dertig officiële wedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde en negen keer een assist gaf. Ondanks zijn inbreng staat NAC op een tegenvallende achtste plaats.

"Hoewel NAC Ralf liever binnenboord had willen houden, begrijpt de club ook de wens en droom om dit avontuur aan te gaan. NAC gunt hem deze stap dan ook", meldt NAC in een verklaring over het vertrek van Seuntjens.

Seuntjens had nog een contract tot medio 2023 bij NAC, dat een transfersom voor hem ontvangt. De club uit Breda had hem vorig jaar zomer transfervrij overgenomen van De Graafschap.

De eerste wedstrijd van NAC zonder Seuntjens is volgende week vrijdag. Nummer vijf Jong Ajax komt dan op bezoek bij de club, die woensdag nog een grote stap zette richting een overname door consortium City Football Group.

