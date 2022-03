Zo'n veertig vluchtelingen uit Oekraïne bezoeken zaterdag op uitnodiging van de KNVB de oefeninterland van Oranje tegen Denemarken in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Ze worden met een bus opgehaald bij hun opvanglocatie in Zeist en na de wedstrijd weer teruggebracht.

Ook de Oekraïense ambassadeur in Nederland en oud-voetballer Evgeniy Levchenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, zijn als gasten van de KNVB aanwezig in de ArenA.

De spelers van Oranje en Denemarken hebben op hun shirts de blauwgele vlag van Oekraïne staan en de tekst 'Together for Ukraine'. De aanvoerders dragen een blauwgele aanvoerdersband.

De shirts die de Nederlandse internationals zaterdag tegen Denemarken en dinsdag tegen Duitsland dragen, worden online geveild. Op verzoek van de spelers van Oranje gaat de opbrengst naar UNICEF Nederland. De kinderrechtenorganisatie gebruikt het geld om in Oekraïne noodhulp te bieden aan gezinnen en kinderen in nood.

De veiling van de shirts waarin Oranje tegen Denemarken speelt, begint zaterdag op het moment van de aftrap (20.45 uur) via de website matchwornshirt.com en eindigt maandag om 21.00 uur.

De tweede veiling start dinsdag om 20.45 uur (het moment van de aftrap bij Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff ArenA) en loopt tot zaterdag 2 april om 15.00 uur.