De vreugde is groot bij Noord-Macedonië, dat donderdag voor een sensatie zorgde door Italië uit te schakelen in de play-offs voor het WK. Het werd 0-1 in Palermo door een doelpunt van Aleksandar Trajkovski in de extra tijd.

De overwinning op de regerend Europees kampioen was tegen de verhouding in, want Italië was beter. Noord-Macedonië had veel minder balbezit en kwam er slechts sporadisch uit.

"We hebben gewonnen met twee schoten op doel, op zijn Italiaans. Ik ben erg blij voor mijn spelers en vooral met het doelpunt. Het was precies zoals we het hadden voorbereid", zei bondscoach Blagoja Milevski.

"We weten waar onze kracht ligt. Vlak voor de wedstrijd vertelde ik mijn spelers dat ze moesten genieten en dat hebben ze gedaan. Nu moeten we ons volop gaan focussen op de wedstrijd tegen Portugal."

De Noord-Macedoniërs mogen dinsdag proberen zich ten koste van het Portugal van Cristiano Ronaldo voor het eerst voor het WK te plaatsen. De Portugezen bereikten de finale van de play-offs door Turkije te verslaan.

Italië is er voor de tweede keer niet bij op het WK. In 2017 ging het eveneens mis in de play-offs, toen Zweden te sterk was voor 'La Squadra Azzurra'.