Uruguay en Ecuador hebben zich in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) voor het WK in Qatar geplaatst. Bij het al geplaatste Brazilië droeg Ajacied Antony met een assist bij aan een 4-0-zege op Chili.

Het Uruguay van Luis Suárez won op eigen bodem met 1-0 van Peru door een doelpunt van Giorgian de Arrascaeta. Het was genoeg om zich van een plek in de top vier van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep te verzekeren.

Ecuador verloor met 3-1 bij Paraguay, maar profiteerde van de nederlagen van Peru en Chili en is eveneens zeker van een plaats in de top vier. De strijd om plaats vijf en daarmee een plek in de play-offs gaat met nog één speelronde te gaan tussen Peru, Colombia en Chili.

Uruguay, de wereldkampioen van 1930 en 1950, is er voor de veertiende keer bij op het WK. Ecuador doet na 2002, 2006 en 2014 voor de vierde keer mee aan het mondiale eindtoernooi.

Bij Brazilië-Chili had Ajax-aanvaller Antony, die zondag tegen Feyenoord nog een lichte blessure opliep, voor het eerst een basisplaats bij de 'Goddelijke Kanaries'. Hij leverde op slag van rust de assist bij de 2-0 van Vinícius Júnior. De andere goals werden gemaakt door Neymar, Philippe Coutinho (ze benutten allebei een penalty) en Richarlison.

Canada laat eerste kans liggen

In de kwalificatiereeks voor landen uit Noord- en Midden-Amerika liet Canada een eerste kans liggen om zich voor het eerst sinds het debuut in 1986 weer voor het WK te plaatsen. Er werd met 1-0 verloren van Costa Rica.

Canada moest al na een half uur met tien man verder, nadat Mark-Anthony Kaye zijn tweede gele kaart had gekregen. Celso Borges maakte het winnende doelpunt. Costa Rica blijft met negentien punten kans houden op een rechtstreeks WK-ticket.

Met 25 punten is Canada nog altijd koploper. De Verenigde Staten en Mexico, die met 0-0 gelijkspeelden tegen elkaar, volgen met 22 punten. De top drie gaat naar het WK en de nummer vier speelt play-offs.