De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini kan haast niet geloven dat zijn ploeg dit jaar dit in actie komt op het WK in Qatar. De Italianen gingen donderdag in de WK-play-offs op pijnlijke wijze onderuit tegen

Noord-Macedonië (0-1).

"Het is voor mij moeilijk te begrijpen. Ik weet niet wat ik moet zeggen", zei een gedesillusioneerde Mancini kort na de verrassende nederlaag van de regerend Europees kampioen.

Italië domineerde de hele wedstrijd tegen Noord-Macedonië, maar zag Aleksandar Trajkovski in Palermo in de 92e minuut een van de weinige kansen van de bezoekers benutten. Daardoor ontbreekt Italië voor het tweede jaar op rij op het eindtoernooi.

"Dit is voetbal, soms gebeuren er ongelooflijke dingen. Misschien hadden we niet zo ver moeten komen, want naar mijn idee hadden we hier al niet moeten staan", doelde hij onder meer op de mislukte WK-kwalificatie waarin Italië achter Zwitserland in de poule eindigde.

"Het geluk dat we soms hadden op het EK veranderde de laatste periode in totale pech. Sinds september zijn er ongelooflijke dingen gebeurd. Maar als je verliest, zal je moeten lijden."

Aleksandar Trajkovski maakte het winnende doelpunt tegen Italië. Aleksandar Trajkovski maakte het winnende doelpunt tegen Italië. Foto: Getty images

Mancini wil nog niet over toekomst praten

Italië is door de nederlaag komende winter als EK-titelhouder een van de grote afwezigen op het WK in Qatar. "Afgelopen juli heb ik op het EK de mooiste vreugde van mijn carrière beleefd, maar dit is veruit mijn grootste teleurstelling", zei Mancini.

'We zitten nu met een enorme leegte", voegde Giorgio Chiellini daaraan toe. "Laten we hopen dat het ons de kracht geeft voor de toekomst. Ik hoop dat het nog steeds met deze coach zal zijn. Hij heeft de nationale ploeg zoveel gegeven."

"Mijn toekomst? Ik weet het niet, nu is de teleurstelling te groot", aldus Mancini. "Eerst moeten we wat tijd laten verstrijken, maar ik ben ervan overtuigd dat dit team een geweldige toekomst voor zich heeft liggen."