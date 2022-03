Italië ontbreekt eind dit jaar op het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini domineerde in de halve finale van de play-offs tegen Noord-Macedonië, maar ging door een treffer in blessuretijd op dramatische wijze ten onder in Palermo.

Aleksandar Trajkovski schoot Noord-Macedonië in de 92e minuut naar een historische zege. Het is het tweede WK op rij dat Italië aan zich voorbij moet laten gaan, want 'La Squadra Azzurra' plaatste zich ook niet voor het WK 2018 in Rusland.

Het komt niet vaak voor dat een regerend Europees kampioen zich niet voor het WK weet te plaatsen. Italië, dat in de WK-kwalificatiepoule als tweede eindigde achter Zwitserland en daardoor veroordeeld was tot de play-offs, komt in een rijtje met Tsjechoslowakije (1978), Denemarken (1994) en Griekenland (2006).

Noord-Macedonië deed nog nooit (als onafhankelijk land) mee aan een WK. De 'Rode Leeuwen' debuteerden afgelopen zomer op het EK, maar eindigden puntloos onderaan in een groep met Nederland, Oostenrijk en Oekraïne.

In de finale van de play-offs voor het WK in Qatar wacht Noord-Macedonië aanstaande dinsdag een krachtmeting met Portugal, dat een 3-1-overwinning op Turkije boekte. De winnaar van de finale plaatst zich voor het WK.

Aleksandar Trajkovski dompelde Italië in rouw met een treffer in blessuretijd. Foto: AFP

Keepersfout schaadt Noord-Macedonië niet

Gezien het spelbeeld is het een klein wonder dat Italië zich niet voor de finale van de play-offs wist te plaatsen. De Europees kampioen domineerde en kreeg legio kansen in Stadio Renzo Barbera, maar slaagde er maar niet in te scoren tegen het stugge Noord-Macedonië.

De grootste kans van Italië was er na een half uur door geklungel van doelman Stole Dimitrievski, die de bal zomaar in de voeten van Domenico Berardi speelde. Het schot van de aanvaller richting het praktisch lege doel was te zacht, waardoor Dimitrievski zijn fout kon herstellen.

Na rust was Noord-Macedonië wederom veroordeeld tot verdedigen, maar de vele mogelijkheden waren niet aan de Italianen besteed. De wedstrijd leek uit te draaien op een verlenging, maar Trajkovski dompelde de Italianen met een verrassend afstandsschot in blessuretijd in rouw en werd vervolgens bedolven onder euforische ploeggenoten.

Italië kreeg, via onder anderen Domenico Berardi, legio kansen om te scoren. Italië kreeg, via onder anderen Domenico Berardi, legio kansen om te scoren. Foto: Getty Images

Portugal komt met schrik vrij tegen Turkije

Portugal, met Cristiano Ronaldo in de basis, begon uitstekend aan de kraker tegen het Turkije van Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü. Otavio werkte na een kwartier van dichtbij binnen in de rebound nadat een afstandsschot op de paal was beland.

Turkije reageerde goed op de snelle tegentreffer en kreeg diverse mogelijkheden op de 1-1. Zo moest keeper Diogo Costa zich strekken na een schot van Kökçü. De intenties van Turkije werden niet beloond met een doelpunt. Sterker: Portugal slaagde erin de marge al voor rust naar twee te vergroten. Diogo Jota verraste keeper Ugurcan Çakir met een kopbal in de korte hoek.

Het play-offduel leek gespeeld, maar in de tweede helft werd het toch weer spannend na een fraaie Turkse aanval. Met een een-twee ontsnapte routinier Burak Yilmaz aan de aandacht van de verdedigers van Portugal en kon hij doelman Costa passeren. Portugal mocht van geluk spreken dat het daar bij bleef.

José Fonte veroorzaakte in de slotfase een penalty door Enes Ünal (ex-FC Twente) in plaats van de bal te raken - scheidsrechter Daniel Siebert wees naar de stip na ingrijpen van de VAR - maar Yilmaz schoot van 11 meter wild over en kon zijn land geen verlenging bezorgen. Matheus Nunes maakte er in extremis zelfs nog 3-1 van.

Het is het vijfde WK op rij dat Turkije aan zich voorbij moet laten gaan. De Turken waren er in 2002 voor het laatst bij, toen het mondiale eindtoernooi in Zuid-Korea en Japan werd gehouden. Turkije eindigde toen als derde. In de kwalificatiepoule voor het WK in Qatar eindigde Turkije als tweede achter het Nederlands elftal.