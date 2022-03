Gareth Bale heeft Wales donderdagavond eigenhandig aan een zege in de WK-play-offs geholpen. De aanvaller maakte in het Cardiff City Stadium beide doelpunten in de 2-1-overwinning op Oostenrijk. Zweden maakte met een 1-0-zege een einde aan de WK-droom van Tsjechië.

De 32-jarige Bale schoot Wales in de 25e minuut op voorsprong met een fantastische vrije trap. Het schot van de Real Madrid-aanvaller ging van een meter of twintig stijf in de kruising. Kort na rust tekende hij met een diagonaal schot voor de 2-0.

Een eigen doelpunt van de Welshman Ben Davies maakte de wedstrijd in Cardiff weer spannend, maar de gelijkmaker viel in het laatste half uur niet. Daardoor was Bale beslist de grote held van Wales.

De hoofdrol voor Bale is een opvallende, omdat hij dit seizoen bij zijn club Real Madrid zijn kwaliteiten nauwelijks toont. Typerend voor zijn seizoen was zijn afwezigheid afgelopen zondag bij El Clásico, maar twee dagen later stond hij alweer springend op het veld bij de nationale ploeg.

Dankzij de heldenrol van Bale houdt Wales kans op de tweede deelname ooit aan het WK. De enige deelname aan het mondiale eindtoernooi dateert uit 1958, toen Wales in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

In de strijd om een ticket naar het WK in Qatar wacht voor Wales nu een krachtmeting met Schotland of Oekraïne. Het duel tussen die twee landen is tot juni uitgesteld vanwege de oorlog.

Zweden mag blijven hopen op deelname aan het WK. Foto: Getty Images

Zweden schakelt Tsjechië uit

Zweden bereikte ten koste van Tsjechië de finale van het zogenoemde pad B in de play-offs. In de Friends Arena in het Zweedse Solna won de thuisploeg na een verlenging: 1-0.

Het duel begon nog hoopgevend voor Tsjechië, dat het Nederlands elftal vorig jaar in de achtste finales van het EK uitschakelde. Jan Kuchta leek de bezoekers in de twaalfde minuut op voorsprong te schieten, maar de treffer werd geannuleerd vanwege een overtreding eerder in de aanval.

Robin Quaison kroonde zich in de verlenging tot matchwinner. De Zweedse invaller was het eindstation van een vlotte aanval en schoot op aangeven van voormalig Willem II-spits Alexander Isak binnen.

Zweden strijdt dinsdag met Polen om een WK-ticket. De Polen plaatsten zich door de schorsing van Rusland automatisch voor de eindstrijd van pad B.