De kritiek van Louis van Gaal op het WK in Qatar is slecht gevallen bij de organisatie van het toernooi. Hassan Al Thwadi, het hoofd van het organisatiecomité, dient de bondscoach van Oranje van repliek.

"Voor een persoon met al zijn ervaring die al jaren de kracht van het voetbal snapt, is het belachelijk om zo'n statement te maken", reageerde Al-Thawadi donderdag bij beIN Sports op de uitspraken van Van Gaal.

Het WK in Qatar is al langer onderwerp van discussie, omdat de afgelopen jaren op grote schaal mensenrechten zouden zijn geschonden in het land. De Britse krant The Guardian becijferde dat sinds 2010 zo'n 6.500 arbeidsmigranten in Qatar om het leven zijn gekomen.

"Ik vind het belachelijk dat we een WK in een land gaan spelen om - zoals de FIFA dat zegt - het voetbal in dat land te ontwikkelen. Dat is bullshit", zei Van Gaal begin deze week op de persconferentie van Oranje in Zeist.

Volgens Al Thawadi heeft Van Gaal zich niet genoeg verdiep in de situatie: "Ik weet zeker dat hij weinig tijd heeft besteed aan het begrijpen van wat voetbal betekent voor Qatar en de Arabische wereld. Onze passie is ongeëvenaard."

42 Van Gaal: 'Belachelijk dat we een WK in Qatar gaan spelen'

'Arabische wereld verdient het om in spotlights te staan'

Volgens Al Thawadi is het WK in Qatar voor het land juist de ideale gelegenheid om zich te laten zien aan de rest van de wereld. "De Arabische wereld verdient het om in de spotlights te staan", stelt hij.

"We hebben hard gewerkt om hier te komen en daar hoeven we onze excuses niet voor aan te bieden. Dit is het moment voor de Arabische wereld en het Midden-Oosten om een plek in de mondiale voetbalgemeenschap in te nemen en ook te worden erkend."

Het WK in Qatar in het eerste mondiale eindtoernooi dat in de winter wordt gehouden. Het toernooi begint op 21 november en duurt tot en met 18 december. De loting vindt op 1 april plaats.