Tom Beugelsdijk herstelt goed van de hersenschudding die hij bijna twee weken geleden opliep bij een nare val in de thuiswedstrijd van Sparta Rotterdam tegen Go Ahead Eagles. De verdediger beseft dat zijn verkeerde landing grotere gevolgen had kunnen hebben.

De 31-jarige Beugelsdijk kwam al in de eerste minuut na een luchtduel vervelend met zijn hoofd op het gras terecht. Direct snelden ploeggenoten en de scheidsrechter naar de Hagenaar toe, die even het bewustzijn verloor. Spelers gingen om Beugelsdijk heen staan, waarna hij op een karretje van het veld werd gereden.

Na controles in het ziekenhuis bleek Beugelsdijk 'slechts' een hersenschudding te hebben. "Als je de klap ziet en je kan iemand niet aanspreken, dan denk je: die heeft zijn nek gebroken. Jongens zeiden ook dat mijn ogen en rechterhand anders stonden. Dat zie je veel bij boksers en vechters die knock-out gaan", aldus Beugelsdijk.

"Ik wist zelf al heel snel dat ik me goed voelde. Ik had pijn in hoofd en nek, maar voelde dat het verder oké is. Het is te bizar voor woorden hoeveel lieve berichten ik heb gehad uit allerlei hoeken. Ik heb meer berichten gekregen dan op mijn verjaardag, echt geen grap. Daar kreeg ik echt kippenvel van."

Spelers gingen om Tom Beugelsdijk heen staan terwijl hij werd behandeld op het veld. Foto: Pro Shots

'Leek net een achtbaan toen ik ging liggen'

Het liefst had Beugelsdijk afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC (0-0) al zijn rentree gemaakt bij Sparta. De ervaren verdediger had namelijk grote delen van de dag niet het idee dat een hersenschudding hem van voetballen zou kunnen beletten.

"Ik weet niet of ik het moet zeggen, maar ik heb weleens een kater gehad die meer pijn deed aan mijn hoofd", zei Beugelsdijk met een glimlach. Toch merkte hij wel degelijk de gevolgen van zijn nare val. "Toen ik ging slapen en ging liggen, leek het wel net alsof ik in een achtbaan zat. Dat heb ik niet bij een kater."

Door de interlandperiode kan Beugelsdijk rustig toewerken naar zijn rentree bij Sparta. De Rotterdammers, die de zeventiende plek op de ranglijst bezetten, vervolgen het Eredivisie-seizoen zondag 3 april met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

"Ik voel me nu goed en ben gezond. Er is op dit moment niets mis met me. Althans, niet meer dan er al was."

