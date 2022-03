WK-kwalificatie ·

Polen-Zweden (dinsdag)

Portugal-Noord-Macedonië (dinsdag)

Wales-Schotland/Oekraïne (juni)

Dat was het voor vandaag! Italië mist het WK in Qatar en het is feest in Noord-Macedonië. Zij nemen het dinsdag op tegen Portugal en mogen dromen van kwalificatie voor het WK. Dit zijn de finalewedstrijden: