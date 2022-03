Royal Antwerp is donderdag in een verklaring diep door het stof gegaan voor de veelbesproken aankondiging van Marc Overmars als technisch directeur. De Belgische club erkent "een cruciale fout" te hebben gemaakt bij de presentatie van de Epenaar.

"Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd om dat eerder deze week glashelder toe te lichten", schrijft de Antwerpse club over de presentatie van Overmars. "De kritiek daarop is terecht."

De komst van Overmars, die bij Ajax moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag, zorgde voor scheve blikken in België. Vooral de korte periode sinds zijn vertrek bij Ajax werd niet gewaardeerd. Drie sponsoren zegden vanwege zijn komst de samenwerking met Antwerp op.

Niet alleen de komst van Overmars, maar zeker ook de manier waarop hij in Antwerpen gepresenteerd werd, leidde tot kritiek. "We hebben van onze kant Marc overtuigd wie we zijn en wat onze waarden zijn. Dat is een match", verklaarde algemeen directeur Sven Jaecques onder meer.

"Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging", schrijft de club nu. "We hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: hoe een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantie hanteren op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer."

De presentatie van Marc Overmars, die een meerjarig contract tekende bij Royal Antwerp. De presentatie van Marc Overmars, die een meerjarig contract tekende bij Royal Antwerp. Foto: ANP

Antwerpen sprak wel degelijk over periode bij Ajax

Hoewel Overmars op de persconferentie aangaf dat er tijdens de contractbesprekingen niet was gesproken over de incidenten bij Ajax, erkent de club in de verklaring nu dat er wel degelijk afspraken over zijn gemaakt.

"We hebben met Marc Overmars diepgaande gesprekken gevoerd over zijn periode bij Ajax en de zaken die daar gebeurd zijn. Het spreekt voor zich dat we duidelijk hebben gemaakt dat we in onze club een nultolerantie voeren en wat de gevolgen zijn als dat niet gerespecteerd wordt", luidt de verklaring.

"We hebben met Marc Overmars ook ondubbelzinnige contractuele afspraken hierover gemaakt", vervolgt de club, die zegt dat er ondertussen ook met de vrouwelijke medewerkers binnen de club uitvoerig is gesproken.

Antwerp blijft ondanks de mislukte presentatie wel achter de komst van Overmars staan. "Wij zijn van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen. Marc zal zijn verleden met zich mee blijven dragen en zal moeten bewijzen dat hij daarvan heeft geleerd. Net zoals hij zich op sportief vlak zal moeten bewijzen."