Christian Eriksen kan niet wachten tot hij zijn rentree maakt in het nationale elftal van Denemarken. De middenvelder is fit en hoopt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA op speelminuten tegen Oranje.

Het zouden voor de 29-jarige Eriksen de eerste speelminuten betekenen in het Deense nationale elftal sinds hij op 12 juni vorig jaar tijdens de EK-wedstrijd Denemarken-Finland in elkaar zakte door een hartstilstand.

"Nu is alles weer in orde en ben ik klaar om voor Denemarken te spelen. Ik moet laten zien dat ik nog dezelfde speler ben", zei de van het coronavirus herstelde Eriksen donderdag in een interview met het Deense DR.

Eriksen revalideerde succesvol van zijn hartstilstand en kreeg bij een operatie een inwendige defibrillator (ICD) ingebracht. De reglementen schrijven voor dat hij hierdoor niet in Italië mag voetballen, maar verder mankeert Eriksen niets. De oud-Ajacied trainde onder andere mee met Jong Ajax om zijn conditie weer op te bouwen.

"Ik wil dat alles weer zo snel mogelijk als vanouds is. Als ik niet met zekerheid zou weten dat er geen gevaar is, zou ik hier niet staan. Ik vertrouw de doktoren", aldus de middenvelder.

Eriksen in actie voor zijn nieuwe club Brentford. Eriksen in actie voor zijn nieuwe club Brentford. Foto: Getty Images

Eriksen kan 110e interland spelen

Afgelopen januari tekende Eriksen transfervrij bij het Engelse Brentford, dat dit seizoen debuteert in de Premier League en sterke connecties heeft met het Deense voetbal. Zo heeft het met Thomas Frank een Deense trainer en is eigenaar Matthew Benham ook de eigenaar van het Deense FC Midtjylland.

Eriksen speelde 109 interlands voor Denemarken. Daarin scoorde hij 36 keer.

Denemarken oefent zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen Oranje. De ploeg van trainer Kasper Hjulmand won overtuigend de kwalificatiegroep door met 27 punten uit tien wedstrijden voor nummer twee Schotland te blijven.