VfL Bochum moet de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, die vrijdag werd gestaakt omdat de assistent-scheidsrechter een plastic beker bier tegen zijn hoofd kreeg, als verloren beschouwen. De Duitse voetbalbond (DFB) besloot donderdag dat het duel niet zal worden uitgespeeld.

Dat betekent dat Borussia Mönchengladbach een 0-2-overwinning mag bijschrijven. Die stand stond op het scorebord toen het duel in de Bundesliga in de 68e minuut werd gestaakt.

"Dit is in overeenstemming met de regels, omdat die club verantwoordelijk is voor zijn toeschouwers", luidt de verklaring van de DFB. "De statuten bieden geen alternatief, dus de laatste twintig minuten uitspelen is simpelweg niet mogelijk."

De politie heeft inmiddels de vermoedelijke dader, een 38-jarige man, opgespoord. De geraakte grensrechter werd vrijdag voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar kon nog dezelfde avond naar huis.

Over verdere straffen voor Bochum meldde de DFB nog niets. St. Pauli moest bij een vergelijkbaar incident in 2011 het eerstvolgende thuisduel 50 kilometer verwijderd van het eigen stadion spelen.

Borussia Mönchengladbach wipt door de overwinning in de stand over Bochum heen en staat nu elfde, met 33 punten uit 27 duels. Bochum, dat vorig seizoen nog uitkwam op het tweede niveau, is nu de nummer twaalf.

Bekijk de stand en het programma in de Bundesliga