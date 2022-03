De Belgische voetbalbond KBVB zit in zijn maag met de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur van Royal Antwerp FC. De KBVB kan een eventuele straf die Overmars in Nederland krijgt opgelegd niet overnemen, zegt de bond tegen NU.nl. Wel noemt de bond de aanstelling "op zijn minst ongelukkig".

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) doet onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag waaraan Overmars zich in zijn tijd als directeur bij Ajax schuldig heeft gemaakt. Het is niet bekend wanneer dat onderzoek is afgerond, maar als er een sanctie volgt, dan geldt die in principe alleen in Nederland.

Overmars werd slechts zes weken nadat hij bij Ajax vanwege zijn wangedrag had moeten vertrekken aangesteld door Antwerp. Dat leidde tot veel kritiek, mede doordat er in Nederland dus nog een onderzoek naar hem loopt.

De KBVB noemt het een ethische beslissing waar de bond niet achter staat. De bond wijst er alleen op dat deze er zelf juridisch niets tegen kan doen.

"De uitspraken van het ISR zijn niet automatisch van toepassing in andere landen", legt een woordvoerder van de KBVB uit. De Belgische voetbalbond kon naar eigen zeggen dus niets tegen de aanstelling doen en stelt dat alleen de FIFA kan bepalen dat een eventuele straf ook buiten Nederland geldt.

NU.nl is in afwachting van een reactie van de wereldvoetbalbond, maar de kans lijkt bijzonder klein dat de FIFA een eventuele straf overneemt.

"In de sport durf ik niet meer te zeggen dat iets totaal niet denkbaar is, maar gelet op het feit dat er wel meer mannen in de sport rondlopen met extreem gedrag - ook bij de FIFA zelf - zie ik de FIFA niet naar een ex-voetballer bijten", aldus een expert uit het sportrecht tegen NU.nl.

Marc Overmars tijdens zijn presentatie bij Antwerp. Marc Overmars tijdens zijn presentatie bij Antwerp. Foto: ANP

KBVB kan niet zelf onderzoek starten

Ook kan de Belgische bond na de uitspraak van het ISR niet zelf een onderzoek starten. "De KBVB heeft geen enkele rechtsgrond om een onderzoek in te stellen", zegt de woordvoerder. "De feiten hebben zich niet bij een Belgische club en niet in België voorgedaan."

De Belgische advocaat Dimitri Dedecker, die voor meerdere Belgische voetbalclubs werkt, sluit niet uit dat er een clausule in het contract tussen Overmars en Antwerp is opgenomen waarin staat dat als de directeur in Nederland geschorst wordt, hij bij Antwerp ontslagen kan worden.

De huidige nummer drie van België heeft contractuele afspraken met Overmars gemaakt over de gevolgen als hij opnieuw de fout in gaat.

Antwerp maakte 'cruciale fout' bij presentatie

Die druk van buitenaf is er voor Antwerp tot op zekere hoogte al. Zo zegden drie sponsoren de samenwerking met de Belgische club op vanwege de komst van Overmars.

Donderdag zei Antwerp dat de club een "cruciale fout" had gemaakt bij de presentatie van de nieuwe technisch directeur. "Hoewel we als club een zorgvuldige en weloverwogen beslissing namen, zijn we er niet in geslaagd om dat eerder deze week glashelder toe te lichten. De kritiek daarop is terecht."

De Vlaamse club had naar eigen zeggen moeten communiceren "hoe een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantie hanteren op vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer".