Fenerbahçe heeft Mesut Özil en Ozan Tufan voorlopig uit de selectie gezet. Dat schrijft de Turkse club donderdag in een korte verklaring, zonder een reden te geven voor het besluit.

Volgens het Turkse TRT zouden de twee woensdag voorafgaand aan de training onenigheid hebben gekregen met interim-trainer Ismail Kartal, die sinds het ontslag van Vitor Pereira voor de groep staat.

Özil werd zondag in de thuiswedstrijd tegen Konyaspor (2-1-zege) halverwege gewisseld en was het daar niet mee eens. Vlak voor de training resulteerde dat in een felle woordenwisseling, waar ook Tufan zich mee zou hebben bemoeid.

Kartal stapte vervolgens naar de directie, die besloot de twee per direct uit de selectie te zetten. De bedoeling is dat ze voorlopig apart van de groep trainen.

De 33-jarige Özil tekende begin vorig jaar een contract tot medio 2024 bij Fenerbahçe, dat hem transfervrij overnam van Arsenal. Hoewel de Duitse spelmaker niet altijd een vaste waarde is, kwam hij dit seizoen tot acht doelpunten in de Turkse competitie.

Tufan keerde onlangs terug bij Fenerbahçe, na een verhuurperiode aan Watford. De 65-voudig Turks international speelde sinds 2015 in totaal 129 wedstijden voor de huidige nummer drie van de Süper Lig.