Willem II heeft donderdag besloten om het jubileumfeest ter ere van het 125-jarig bestaan niet door te laten gaan. De Tilburgers vinden de festiviteiten begin mei ongepast nu de club in degradatienood zit.

Het was de bedoeling om het jubileum groots te vieren rond de thuiswedstrijd op 7 mei tegen Heracles Almelo. Het duel is onderdeel van de 32e speelronde van de Eredivisie.

"Omdat de 'Tricolores' verwikkeld zijn in de strijd om lijfsbehoud is in overleg met onder anderen supporters en sponsoren besloten dat het gezien de onzekerheid over de afloop van dit seizoen niet langer gepast is een jubileumfeest te organiseren", meldt Willem II.

De sportieve zorgen zijn groot voor Willem II. De Tilburgers houden na 27 wedstrijden alleen Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam en PEC Zwolle nog onder zich in de Eredivisie. Fortuna en Sparta hebben minder wedstrijden gespeeld en kunnen er in theorie nog voorbij.

Onlangs leidden slechte resultaten ertoe dat trainer Fred Grim én technisch directeur Joris Mathijsen moesten vertrekken bij de club. Kevin Hofland maakt het seizoen af als Willem II-coach.

De eerstvolgende wedstrijd van Willem II is volgende week zaterdag, wanneer Feyenoord de tegenstander is in De Kuip.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie