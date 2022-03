Jermain Defoe zet na 22 jaar een punt achter zijn carrière als profvoetballer. De 39-jarige aanvaller en voormalig Engels international meldt donderdag op Twitter dat er een "einde komt aan een ongelooflijke reis."

"Ik maakte mijn profdebuut in 1999, toen ik zeventien jaar oud was. Ik voel dat het nu tijd is om afscheid te nemen. Het was een heel moeilijk besluit, waarbij ik heb overlegd met mijn familie en andere mensen die dicht bij me staan."

Defoe was bezig aan zijn tweede periode bij Sunderland, waar hij een aflopend contract heeft. Daarvoor speelde hij voor West Ham United, Bournemouth, Portsmouth, Rangers FC, Toronto FC en Tottenham Hotspur.

Vooral bij die laatste club maakte hij furore, door verspreid over twee periodes 143 keer te scoren in 363 wedstrijden. Zijn scoringsdrift leverde de Londense club in 2008 de League Cup op.

Bij de nationale ploeg van Engeland kwam Defoe tot 57 wedstrijden, waarin hij twintig keer scoorde. Twee van die treffers maakte hij in augustus 2009 in een oefeninterland tegen het Nederlands elftal in Amsterdam (2-2). Defoe zat bij de Engelse selectie voor het WK van 2010 en het EK van 2012.