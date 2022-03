Japan heeft zich donderdag dankzij een 0-2-zege op Australië voor het WK geplaatst. Het resultaat in Sydney betekent dat ook Saoedi-Arabië zeker is van deelname aan het toernooi in Qatar en dat de Australiërs veroordeeld zijn tot het spelen van play-offs.

In de slotminuten zorgde Kaoru Mitoma voor de beslissing door twee keer te scoren. De Japanners zijn er voor de zevende opeenvolgende keer bij op het WK, terwijl Saoedi-Arabië in totaal voor de zesde keer aanwezig is.

Saoedi-Arabië speelt later op donderdag (vanaf 16.00 uur) uit tegen China, dat pas vijf punten pakte in groep B. Dinsdag volgt de laatste speelronde.

De nummers een en twee van de twee Aziatische kwalificatiepoules gaan rechtstreeks naar het WK. Australië weet nu dat het als nummer drie van de groep play-offs moet gaan spelen.

In die play-offs wacht 'The Socceroos' eerst een ontmoeting met de nummer drie van poule A. Op dit moment zijn dat de Verenigde Arabische Emiraten, die onlangs bondscoach Bert van Marwijk ontsloegen. Bij een zege wordt met een land van een ander continent gestreden om een WK-ticket.

Iran en Zuid-Korea staken erbovenuit in groep A van de Aziatische kwalificatiereeks en zijn als nummers een en twee al zeker van deelname aan het WK in Qatar.

Stand groep B 1. Japan 9-21 (+8)

2. Saoedi-Arabië 8-19 (+5)

3. Australië 9-15 (+7)

4. Oman 8-8 (-2)

5. China 8-5 (-8)

6. Vietnam 8-3 (-10)