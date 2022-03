Voetbalster Ada Hegerberg keert na vijf jaar terug in de nationale ploeg van Noorwegen. De voormalige winnares van de Gouden Bal besloot zich in 2017 uit onvrede niet meer beschikbaar te stellen, maar na de nodige gesprekken met de bond is de kou uit de lucht.

"Ik ben blij dat we nu samen een goede oplossing hebben gevonden", zegt de 26-jarige aanvaller van Olympique Lyon. "Ik hoop een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het team en blijf strijden voor gelijkheid, zowel op als naast het veld. Nu kan ik dat eindelijk weer doen met de nationale vlag op mijn borst."

Hegerberg besloot vijf jaar geleden vanwege "een gebrek aan respect voor vrouwelijke spelers" in haar vaderland niet meer in actie komen voor de Noorse ploeg. Ze miste daardoor onder meer het WK van 2019. Voor de Olympische Spelen in Japan wist Noorwegen zich niet te kwalificeren.

Hegerberg kreeg in 2018 de eerste Ballon d'Or voor vrouwen. Twee jaar eerder was ze al gekozen tot de beste voetbalster van Europa. Voor de Noorse nationale ploeg maakte ze 38 doelpunten in 66 interlands.

Noorwegen speelt komende maand WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kosovo en Polen. Op het EK van komende zomer zitten de Noorse voetbalsters in de poule bij gastland Engeland, Oostenrijk en Noord-Ierland.

Hegerberg liep begin 2020 een zware knieblessure op en maakte pas eind vorig jaar haar rentree bij Lyon. De Noorse is daar ploeggenote van Oranje-international Daniëlle van de Donk.