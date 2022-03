Select Group, een van de sponsoren van Royal Antwerp FC, heeft besloten de banden met de club na dit seizoen te verbreken. Het bedrijf is ontstemd over de aanstelling van Marc Overmars en over de wijze waarop de voormalig directeur voetbalzaken van Ajax werd gepresenteerd. Ook havenbedrijf Descroes stapt op als sponsor.

"De keuze om de heer Overmars, die recentelijk werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en tegen wie momenteel nog een onafhankelijk onderzoek loopt in Nederland, nu reeds te benoemen druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Group", luidt een verklaring tegenover Het Laatste Nieuws.

Overmars werd maandag aangesteld als directeur van Antwerp FC, amper twee maanden na zijn gedwongen vertrek bij Ajax. Bij zijn presentatie vertelde de Epenaar "de zwarte Ajax-bladzijde achter zich te willen laten", maar ging hij niet uitgebreid in op de kwestie.

Select Group zegt dat elk mens na een periode van zelfreflectie een tweede kans verdient, maar hoorde van zowel de directie als van Overmars op de persconferentie niets terug van "dit proces van zelfreflectie en verworven inzicht. Enige zorgvuldigheid in de communicatie of het kies omgaan met de problematiek hebben wij eveneens niet gehoord of gezien. Als vaste partner en sponsor werden wij vooraf ook niet geïnformeerd."

Ook havenbedrijf Descroes stopt als sponsor

Met Descroes besloot later op de dag ook een andere sponsor de banden met Antwerp te verbreken. Het havenbedrijf spreekt van een slechte keuze van de club en wil het doorlopende contract daarom verscheuren.

"We hebben de voorbije jaren werk gemaakt van professionalisering, waarden en normen en meer vrouwen op de werkvloer", zegt mede-eigenaar Maxim Van Hoorebeeck. "Wij willen een duidelijk signaal afgeven dat wij niet denken zoals het Antwerp-bestuur."

"We hebben op dit moment nog een overeenkomst van twee jaar met de club. Maar zelfs al leggen zij een boete op voor het verbreken van ons contract, dan nog houden wij het been stijf."

Select Group en Descroes behoren niet tot de grootste sponsors van de huidige nummer drie van België. Het is nog niet bekend of ook de belangrijkste geldschieters hun voorbeeld zullen volgen.