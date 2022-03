FC Utrecht heeft donderdag bevestigd dat Dick Advocaat gaat fungeren als klankbord van interim-trainer Rick Kruys. De club uit de Domstad voegt daarnaast oud-middenvelder Michael Silberbauer als assistent-coach toe aan te technische staf.

Woensdag werd al duidelijk dat de 74-jarige Advocaat in beeld was om de relatief onervaren Kruys (36) op de achtergrond te ondersteunen. Kruys heeft Utrecht de rest van dit seizoen onder zijn hoede, omdat René Hake dinsdag werd ontslagen.

"Dick kent de club natuurlijk en heeft ook al eerder met Rick samengewerkt", doelt technisch directeur Jordy Zuidam op het seizoen 2018/2019, toen Advocaat trainer van FC Utrecht was.

"Het was een nadrukkelijke wens van Rick om Dick toe te voegen aan de staf, zodat hij een extra mogelijkheid om te klankborden heeft. We zijn blij dat Dick paraat staat met zijn jarenlange ervaring."

Advocaat heeft ervaring met een mentorrol. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal vervulde die taak in 2016 al eens bij Feyenoord, toen hij trainer Giovanni van Bronckhorst van advies voorzag.

Michael Silberbauer kwam tussen 2008 en 2011 tot 113 officiële wedstrijden voor FC Utrecht. Foto: Pro Shots

Advocaat zal niet op bank plaatsnemen

Zijn rol als klankbord betekent niet dat Advocaat op de bank van FC Utrecht te zien zal zijn. Dat geldt wél voor Silberbauer, die Kruys samen met oud-verdediger Sander Keller assisteert.

Silberbauer speelde tussen 2008 en 2011 voor FC Utrecht. De veertigjarige Deen was de laatste jaren al bij diverse clubs assistent-trainer en werkte als hoofdcoach bij het Canadese Pacific FC.

Directeur Zuidam is blij met de komst van "clubman" Silberbauer. "Daarnaast heeft hij zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een expert op het gebied van data, waardoor hij een welkome aanvulling is in de technische staf."

FC Utrecht staat zevende in de Eredivisie. De eerstvolgende wedstrijd van de Domstedelingen is volgende week zaterdag, wanneer wordt afgereisd naar Brabant voor een ontmoeting met RKC Waalwijk.

