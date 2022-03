Roberto Mancini heeft er alle vertrouwen in dat hij er met Italië in slaagt om alsnog een WK-ticket te veroveren. De bondscoach begint donderdag met zijn ploeg aan de play-offs en moet eerst Noord-Macedonië zien te verslaan.

In Italië gaan veel gedachten terug naar november 2017, toen 'La Squadra Azzurra' eveneens tot de play-offs was veroordeeld en het verrassend niet redde in een tweeluik met Zweden. Mancini houdt zich er echter niet mee bezig dat Italië twee WK's op rij kan missen.

"We moeten ons op het hier en nu focussen. We spelen momenteel goed voetbal, dat is het enige waar we ons mee moeten bezighouden", zei de 57-jarige bondscoach van de Europees kampioen woensdagavond tijdens zijn persmoment.

"Hoogte- en dieptepunten horen nu eenmaal bij het leven van een topsporter. We mochten wíllen dat we alleen maar zouden winnen."

Italië werd vorig jaar nog Europees kampioen. Italië werd vorig jaar nog Europees kampioen. Foto: Pro Shots

Mancini vertrouwt op EK-selectie

Mancini baalt wel van een krappe voorbereiding op de play-offs. "We hebben maar een halve dag tactisch kunnen trainen. Daarom heb ik grotendeels dezelfde spelers geselecteerd als waarmee we Europees kampioen werden. Ze kennen elkaar en weten wat er moet gebeuren", aldus de Italiaan.

Hoewel Italië als Europees kampioen zwaar favoriet is tegen Noord-Macedonië, wil Mancini van een favorietenrol niets weten. De ervaren bondscoach benadrukt dat de tegenstander niet te onderschatten is.

"We beginnen allemaal vanaf nul en in dit soort wedstrijden is er geen favoriet, ook al lijk je dat soms op papier", zei hij. "Noord-Macedonië verdedigt heel goed. En vergeet niet dat ze in de WK-kwalificatie uit van Duitsland wonnen."

Als Italië van Noord-Macedonië wint, dan wacht mogelijk Portugal in de strijd om een ticket voor het WK. Een van beide toplanden moet het toernooi van eind dit jaar in Qatar hoe dan ook aan zich voorbij laten gaan.