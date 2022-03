PEC Zwolle heeft donderdag de aflopende contracten van zes spelers formeel opgezegd. Dat betekent voor Kenneth Paal, Yuta Nakayama, Rico Strieder, Ryan Koolwijk, Pelle Clement en Luka Adzic in principe dat ze komende zomer moeten vertrekken.

Alle profclubs moeten spelers met aflopende contracten volgens de cao voor 1 april duidelijkheid geven over hun toekomst. In theorie zou PEC de zes spelers alsnog kunnen vastleggen.

Met aanvoerder Bram van Polen, Mustafa Saymak en Thomas van den Belt, die alle drie eveneens over een aflopend contract beschikken, wordt momenteel gesproken over contractverlenging.

Ook het contract van Maikel van der Werff loopt komende zomer af. Aangezien de verdediger pas in de winter naar Zwolle kwam, hoeft PEC hem niet formeel voor 1 april te laten weten of de club met hem doorgaat.

Huurlingen Oussama Darfalou (Vitesse), Slobodan Tedic (Manchester City), Daishawn Redan (Hertha BSC), Max de Waal (Ajax) en Djavan Anderson (Lazio) keren na dit seizoen terug naar de clubs waar ze bij onder contract staan.

PEC Zwolle presteert na de winterstop weliswaar beter dan in de eerste seizoenshelft, maar staat met twintig punten nog steeds onderaan in de Eredivisie. De achterstand op de 'veilige' vijftiende plek is drie punten.

