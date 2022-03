Vivianne Miedema is met Arsenal op het nippertje ontsnapt aan een thuisnederlaag in de kwartfinales van de Champions League. Door een doelpunt van Lotte Wubben-Moy in de 89e minuut werd het 1-1 tegen VfL Wolfsburg, waar vijf Nederlandse speelsters in de selectie zaten.

Bij de bezoekers uit Duitsland stonden Dominique Janssen en Jill Roord in de basis. Die laatste werd twaalf minuten voor tijd gewisseld. Lynn Wilms, Joëlle Smits en Shanice van de Sanden bleven de hele wedstrijd op de bank.

Wolfsburg kwam in het Emirates Stadium in Londen na ruim een kwartier spelen op voorsprong. Tabea Wassmuth schoot de bal na een afgemeten voorzet achter keeper Manuela Zinsberger.

Wubben-Moy voorkwam vlak voor tijd dat Arsenal met een beroerde uitgangspositie aan de return moet beginnen. De rechtsback kreeg de bal uit een vrije trap van Tobin Heath met wat geluk voor haar voeten en schoot raak.

De return in Duitsland is volgende week. Arsenal bereikte vorig jaar nog de finale van de Champions League, waarin het met 4-0 verloor van het FC Barcelona van Lieke Martens. De Londense club won het toernooi in 2007, Wolfsburg in 2013 en 2014.

Juventus profiteert van rode kaart Lyon

Eerder op de avond won Juventus met 2-1 van Olympique Lyon. De Franse ploeg kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Catarina Macario, maar moest met tien speelsters verder toen Ellie Carpenter na een uur spelen een directe rode kaart kreeg.

Juventus profiteerde optimaal. Cristiana Girelli maakte er in de 71e minuut 1-1 van, twaalf minuten later bezorgde Agnese Bonfantini de club uit Turijn de overwinning.

De andere heenwedstrijden in de kwartfinales werden dinsdag al afgewerkt. Paris Saint-Germain won uit met 1-2 van Bayern München, FC Barcelona zegevierde met 1-3 bij Real Madrid. Ook die returns zijn volgende week.