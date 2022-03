Devyne Rensch en Lutsharel Geertruida reizen niet mee met Jong Oranje naar Bulgarije voor een EK-kwalificatieduel. De verdediger van Ajax is tijdens de training uitgevallen met hamstringklachten, Feyenoorder Geertruida heeft last van een bovenbeenblessure.

Ook Fabian de Keijzer blijft thuis. De keeper van FC Utrecht testte positief op corona, maakte de KNVB woensdag bekend.

Bondscoach Erwin van de Looi heeft twee vervangers opgeroepen; Melayro Bogarde van FC Groningen en Calvin Raatsie van Ajax komen de groep versterken.

Jong Oranje reist nu met 22 spelers af naar Sofia, waar het vrijdag tegen Jong Bulgarije speelt. Vier dagen later wacht in Deventer de krachtmeting met de leeftijdsgenoten van Zwitserland, op dit moment de koploper in poule E. Nederland staat tweede.

De groepswinnaars en de beste nummer twee van de negen poules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De overige beste nummers twee maken via een play-off ook nog kans op de resterende vier tickets. Het EK onder 21 jaar wordt in de zomer van 2023 in Georgië en Roemenië gehouden.