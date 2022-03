Chelsea mag toch weer tickets voor wedstrijden aan supporters gaan verkopen. De Britse regering heeft daar woensdag toestemming voor gegeven. Sinds eigenaar Roman Abramovich vanwege zijn Russische connecties op een sanctielijst is gezet, heeft de club met veel beperkingen te maken.

De toestemming geldt niet voor alle wedstrijden. Fans mogen nu kaartjes kopen voor thuisduels in de internationale en nationale bekertoernooien en wedstrijden van het vrouwenteam. Hiervoor heeft Chelsea een speciale licentie gekregen van de overheid.

In de praktijk betekent dit onder meer dat Chelsea tickets kan verkopen voor de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid en voor de halve finale in de FA Cup, die gespeeld wordt op Wembley.

De opbrengsten van de verkoop gaan rechtstreeks naar de overkoepelende organisatie Premier League, die het geld vervolgens onder de betrokkenen gaat verdelen.

Duels in Premier League voor seizoenkaarthouders

Seizoenkaarthouders houden gewoon toegang tot de thuiswedstrijden van Chelsea in de Premier League. Dat geldt ook voor mensen die kaarten hebben gekocht voordat de sancties van kracht werden.

"Sinds Roman Abramovich werd toegevoegd aan de Britse sanctielijst vanwege zijn banden met Vladimir Poetin, hebben we intensief gewerkt om ervoor te zorgen dat de club kan blijven voetballen, terwijl het sanctieregime gehandhaafd blijft", legt de Britse minister van Sport Nigel Huddleston uit aan de BBC.

"Ik wil de fans bedanken voor hun geduld terwijl we met de voetbalautoriteiten hebben samengewerkt om dit mogelijk te maken."

Abramovich zette de club op 2 maart te koop, vijf dagen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Die verkoop wordt bemoeilijkt nu hij door de Britse overheid op een sanctielijst is gezet. Daardoor zijn zijn bezittingen en tegoeden in het Verenigd Koninkrijk bevroren.