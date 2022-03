Dick Advocaat is terug in het Nederlands betaald voetbal. Hij gaat in op het verzoek van FC Utrecht om als mentor te dienen van interim-trainer Rick Kruys, melden het AD, De Telegraaf en VI woensdag.

De 74-jarige Advocaat moet de technische staf aan gaan vullen, nu er een gat is ontstaan door het vertrek van trainer René Hake. Van hem werd dinsdag afscheid genomen wegens tegenvallende resultaten.

De clubleiding zou hebben besloten om Kruys, die nog geen ervaring heeft als hoofdcoach, voor de rest van het seizoen als interim-trainer voor de groep te zetten. Eerder op de dag werd duidelijk dat Advocaat was benaderd om als klankbord te dienen.

Drie maanden bondscoach Irak

Advocaat, die goede banden heeft met grootaandeelhouder Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam, kon de lokroep niet weerstaan. De Hagenaar had zijn handen vrij nadat hij in november na slechts drie maanden vertrok als bondscoach van Irak.

Advocaat was in het seizoen 2018/2019 zelf hoofdtrainer van FC Utrecht. Onder zijn leiding werd toen Europees voetbal afgedwongen door het winnen van de play-offs. Ook als speler kwam Advocaat uit voor de club uit de Domstad.

FC Utrecht, dat de komst van Advocaat nog niet heeft bevestigd, gaat intussen op zoek naar een definitieve opvolger van Hake. De club bezet momenteel de zevende plaats in de Eredivisie.