Feyenoord en RKC hebben woensdag een doelpuntrijke benefietwedstrijd gespeeld voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De zes doelpunten in De Kuip werden eerlijk verdeeld: 3-3.

De opbrengst van de oefenwedstrijd komt volledig ten goede aan projecten om Oekraïense vluchtelingen van hulp te voorzien. Daarnaast zullen ook de wedstrijdshirts geveild worden voor het goede doel.

Hoewel spelers met interlandverplichtingen er niet bij waren in Rotterdam, gaf Feyenoord-trainer Arne Slot behoorlijk wat spelers uit de hoofdmacht speeltijd. Zo stonden Bryan Linssen, Gernot Trauner, Marcos Senesi en Cyriel Dessers in de basis.

Feyenoord opende via Linssen de score, maar nog voor rust kwam RKC brutaal op voorsprong. Iliass Bel Hassani en Roy Kuipers waren daar verantwoordelijk voor.

Vroeg in de tweede helft trok Linssen met zijn tweede doelpunt van de avond de stand gelijk, waarna de pas negentienjarige Noah Naujoks er 3-2 van maakte. Melle Meulensteen zorgde er in de voorlaatste minuut voor dat de wedstrijd in een gelijkspel eindigde.