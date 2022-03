FC Utrecht heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Luuk Brouwers. De 23-jarige middenvelder komt over van Go Ahead Eagles en tekent een contract tot medio 2027.

Brouwers werd in 2020 door Go Ahead overgenomen van FC Den Bosch, waar hij uit de jeugdopleiding afkomstig is. Met de Deventenaren promoveerde hij in zijn eerste seizoen meteen naar de Eredivisie.

Op het hoogste niveau maakt Brouwers indruk met acht doelpunten in 27 wedstrijden. Hij had bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie nog een contract tot medio 2023.

"Met Luuk halen we een dynamische middenvelder met veel power in huis, die de laatste jaren een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Hij is een echte winnaar, heeft inzicht, zowel met als zonder bal, en hij is een goede passer."

Brouwers is de tweede versterking voor FC Utrecht voor volgend seizoen. De Amerikaanse jeugdinternational Taylor Booth komt in de zomer transfervrij over van Bayern München.

Het is nog niet duidelijk welke trainer er volgend seizoen voor de groep staat in de Domstad. Van René Hake werd deze week afscheid genomen wegens tegenvallende resultaten.