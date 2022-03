Louis van Gaal heeft de training van het Nederlands elftal in Zeist woensdag van afstand kunnen bekijken. De bondscoach kon de oefensessie niet leiden, omdat hij dinsdag positief testte op het coronavirus.

"Na de positieve coronatest van de bondscoach op dinsdag heeft de KNVB contact gezocht met de verantwoordelijke autoriteiten, zoals de regels dat voorschrijven", meldt de KNVB. "Daaruit is gebleken dat het, in deze specifieke situatie, is toegestaan de training in de buitenlucht en op afstand te bekijken."

Van Gaal mag donderdag uit isolatie, meldt de voetbalbond verder. Dat komt omdat de zeventigjarige trainer vrijdag al klachten had. De isolatie na een besmetting geldt voor een periode van vijf dagen, nadat voor het eerst klachten zijn vastgesteld.

Assistent-bondscoach Danny Blind leidde woensdag de besloten training. Een coronagolf lijkt Oranje te worden bespaard, want naast Van Gaal heeft vooralsnog niemand binnen de selectie het coronavirus opgelopen. Datzelfde geldt voor de stafleden.

Van Gaal gebruikt de huidige interlandperiode om zijn nieuwe spelsysteem met vijf verdedigers introduceren. Oranje speelde tijdens de laatste WK-kwalificatieduels in een 4-3-3-systeem. Vooralsnog moest hij veel tactische besprekingen online doen of overlaten aan Blind en zijn andere assistenten.

Het Nederlands elftal speelt komende zaterdag in de Johan Cruijff ArenA (aftrap 20.45 uur) een oefenduel met Denemarken. Drie dagen later wordt er eveneens in Amsterdam geoefend tegen Duitsland.