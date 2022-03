Rusland gaat een wonderlijke poging doen om het EK voetbal in 2028 of 2032 te organiseren. De UEFA zou al op de hoogte zijn gesteld van de plannen van de Russische voetbalbond (RFU).

Alexander Dyukov, de president van de Russische voetbalbond, zegt dat hij een zogenoemde intentieverklaring heeft afgegeven aan de UEFA. Daarmee toont de voetbalbond interesse en heeft het tot april volgend jaar om de aanvraag verder voor te bereiden.

Met de aankondiging zorgen de Russen voor de nodige verbazing. Vanwege de oorlog met Oekraïne werden niet alleen de Russische teams geweerd uit de Europese toernooien, maar is de nationale ploeg ook verboden deel te nemen aan de WK-kwalificatie.

De Russische bond is overigens ondanks het speelverbod niet geschorst. Dyukov zit als president van de RFU nog steeds in het uitvoerend comité van de UEFA. Hij is bovendien CEO van een dochteronderneming van het staatsbedrijf Gazprom, dat tijdens de oorlog werd afgezet als sponsor van de Champions League.

Rustem Saimanov, de baas van de Russische topclub Rubin Kazan, begrijpt de verbazing niet. "We melden ons inderdaad aan voor het EK 2028 en 2032. Waarom niet? We zijn beschikbaar en klaar. Er is nog tijd genoeg. De situatie zal nog volledig veranderen."

Het hoofd van de Russische voetbalbond: Alexander Dyukov. Het hoofd van de Russische voetbalbond: Alexander Dyukov. Foto: AP

Ook gezamenlijk bod ingediend

Naast Rusland hebben Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland een gezamenlijk bod ingediend om het EK van 2028 te organiseren. Ook Turkije zou in de race zijn.

Rusland hoopt de UEFA te overtuigen met het volgens hen succesvolle WK in 2018. Het toernooi werd destijds afgewerkt in twaalf stadions, verdeeld over elf steden. De openingswedstrijd en de finale werden gespeeld in Olympisch Stadion Luzhniki in Rusland.

Het EK van 2028 is mogelijk het eerste EK met 32 deelnemende landen. Over twee jaar zal in Duitsland nog met 24 landen worden gespeeld.

Op 5 april maakt de UEFA de lijst bekend met landen die de organisatie op zich willen nemen. De deadline voor het indienen van het meer uitgebreide bod is pas in april 2023, met een besluit van het uitvoerend comité van de UEFA in september 2023.