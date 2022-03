De Portugese bondscoach Fernando Santos voelt de enorme druk die er op zijn ploeg ligt in de play-offs om kwalificatie voor het WK in Qatar. Hij benadrukt dat zijn ploeg door die druk alleen maar beter gaat spelen.

"We hebben met deze selectie twee finales gespeeld en twee keer gewonnen", aldus Santos op de persconferentie in de aanloop naar het play-off-duel met Turkije.

Santos won met Portugal in 2016 de finale van het EK tegen Frankrijk en in 2019 de Nations League-finale van Nederland. De ploeg van Santos werd echter verrassend tweede in de poulefase - achter groepswinnaar Servië - en is nu veroordeeld tot het spelen van play-offs.

De play-offs om een WK-ticket ziet Santos ook als een finale. De Portugezen moeten eerst af zien te rekenen met Turkije, waarna er in een onderling duel met de winnaar van Italië-Noord-Macedonië wordt gestreden om één ticket voor het WK.

"De druk is naar mijn idee dus een positieve en geen negatieve factor", vervolgde Santos. "Als de druk mijn spelers überhaupt beïnvloedt, is het in positieve zin. We moeten winnen voor elf miljoen Portugezen en dat gaat ook lukken".

Fernando Santos op de training van het Portugese nationale team. Fernando Santos op de training van het Portugese nationale team. Foto: Getty Images

'Turkije speelt met hart en ziel'

Santos is op zijn hoede voor Turkije, dat goed in vorm is. Van de laatste vier officiële wedstrijden werden er drie gewonnen en één keer gelijkgespeeld. De ploeg zat in de kwalificatie in de groep bij Oranje en stelde mede door een eindsprint de tweede plek veilig.

"Turkije is een zeer goed team met kwaliteitsspelers die in veel verschillende landen actief zijn", zei Santos, die benadrukte dat de ploeg met onder anderen Feyenoorder Orkun Kökçü vooral een goed geheel is.

"Daarnaast spelen ze altijd met hun hart en daar zullen wij in mee moeten gaan. Morgen is voor ons opnieuw een finale waarin we het maximale moeten geven om te winnen."

De wedstrijd tussen Portugal en Turkije begint donderdag om 20.45 uur in Porto en staat onder leiding van de Zwitserse arbiter Sandro Schärer.