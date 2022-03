De rechtszaak rond Quincy Promes van volgende week donderdag wordt uitgesteld. Een van de procesdeelnemers is ziek, laat de rechtbank Amsterdam woensdag weten. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Promes wordt vervolgd voor poging tot moord op zijn neef. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) stak hij zijn neef in 2020 op een familiefeest in Abcoude met een mes in zijn knie. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors letsel opgelopen.

Aanvankelijk werd de aanvaller van Spartak Moskou vervolgd voor poging tot doodslag en zware mishandeling, waarop een mildere straf staat dan op poging tot moord. De aanklacht werd verzwaard nadat het slachtoffer een artikel 12-procedure aanspande.

Promes werd ruim een jaar geleden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij speelde op dat moment voor Ajax, dat erin slaagde om hem in februari voor zo'n 8,5 miljoen euro aan Spartak te verkopen.

Onlangs werd duidelijk dat telefoongesprekken van Promes, waarin hij de steekpartij lijkt te bekennen, getapt waren. Die gesprekken werden opgenomen omdat Promes al werd verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Promes maakte vorig jaar zomer nog deel uit van de Oranje-selectie van toenmalig bondscoach Frank de Boer op het EK. Onder de huidige bondscoach Louis van Gaal behoort de aanvaller niet meer tot het Nederlands elftal.