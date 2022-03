Na de positieve coronatest van bondscoach Louis van Gaal zijn er woensdag vooralsnog geen nieuwe coronagevallen bij gekomen in de selectie van het Nederlands elftal. Assistent-bondscoach Danny Blind had bij de training de beschikking over dezelfde spelers als een dag eerder.

Dat betekent dat er 23 veldspelers en drie keepers bij de training aanwezig waren. Dinsdag ontbraken alleen Ajax-verdediger Jurriën Timber en PSV-aanvaller Cody Gakpo op de groepstraining vanwege lichte blessures.

Het is wel de bedoeling dat het tweetal de gehele week bij de selectie van Van Gaal blijft. De zeventigjarige bondscoach wil deze week namelijk zijn nieuwe spelsysteem met vijf verdedigers introduceren. Oranje speelde tijdens de laatste WK-kwalificatieduels in een 4-3-3-systeem.

Naast de veldtrainingen, staan ook veel tactische besprekingen op het programma. Van Gaal moet die, vanwege zijn isolatieperiode, voorlopig online doen of overlaten aan Blind en zijn andere assistenten Henk Fraser en keeperstrainer Frans Hoek.

De training van woensdag in Zeist is besloten, die van donderdag ook. Nederland speelt zaterdag in de Johan Cruijff ArenA een vriendschappelijk duel met Denemarken.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Duitsland mist Gnabry in oefenduel met Oranje

Drie dagen na de ontmoeting met Denemarken oefent Oranje eveneens in Amsterdam tegen Duitsland. Bij de Duitsers heeft Bayern München-aanvaller Serge Gnabry het trainingskamp van de nationale ploeg met griep verlaten.

Bondscoach Hansi Flick heeft Julian Brandt van Borussia Dortmund als vervanger van Gnabry opgeroepen. Joshua Kimmich traint ook nog niet mee met Duitsland. De middenvelder van Bayern München ontbreekt vanwege de geboorte van zijn derde kind.

Duitsland speelt voor het duel met Oranje nog een vriendschappelijk duel met Israël. Die wedstrijd begint zaterdag om 20.45 uur in de Rhein-Neckar-Arena, het stadion van 1899 Hoffenheim.