Dick Advocaat is in beeld om de technische staf van FC Utrecht aan te vullen na het ontslag van hoofdtrainer René Hake. De club ziet in Advocaat een klankbord voor de jonge interim-trainer Rick Kruys.

De 74-jarige Advocaat zou als mentor van Kruys moeten gaan fungeren. De onervaren Kruys (36) is na het ontslag van Hake naar voren geschoven en heeft in ieder geval tot het einde van het seizoen de leiding bij de nummer zeven van de Eredivisie.

Kruys is voor het eerst hoofdtrainer bij een club in het betaalde voetbal. Hij was in het verleden assistent van onder anderen John van den Brom en Advocaat. Nu zou Advocaat hem moeten bijstaan, zoals de ervaren Hagenaar in het verleden al eens bij Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst deed.

Advocaat leek zijn carrière als clubtrainer afgelopen zomer beëindigd te hebben bij Feyenoord, waarmee hij zich voor de voorronde van de Conference League plaatste. Dat deed hij in de play-offs ten koste van FC Utrecht.

Daarna werd de Hagenaar nog bondscoach van Irak, maar daar vertrok hij na drie maanden alweer. De oud-trainer van onder meer AZ, PSV en Sparta Rotterdam zou niet onwelwillend tegenover een nieuwe avontuur in het betaalde voetbal staan.

Dick Advocaat was in het seizoen 2018/2019 trainer bij FC Utrecht. Foto: ANP

Advocaat heeft nauwe band met FC Utrecht

Na het ontslag van Jean-Paul de Jong in het seizoen 2018/2019, toen Kruys ook al als assistent op de bank zat, ging Advocaat al als interim-trainer aan de slag bij Utrecht. Destijds veroverden de Utrechters onder zijn leiding een Europees ticket.

Als speler stond Advocaat anderhalf seizoen onder contract bij FC Utrecht. De voormalige middenvelder sloot in het seizoen 1983/1984 zijn carrière als speler af in de Domstad.

Mede dankzij zijn verleden bij de club zou Advocaat een goede band hebben met grootaandeelhouder Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam. Het tweetal is ondertussen op zoek naar een oplossing voor de lange termijn.