Erik ten Hag schijnt serieus in beeld te zijn bij Manchester United. De trainer van Ajax heeft volgens vrijwel alle toonaangevende Engelse media al met de Premier League-club gesproken.

Onder meer The Telegraph, BBC Sport en Sky Sports maken melding van een onderhoud tussen Ten Hag en een delegatie van United, dat op zoek is naar een opvolger van Ralf Rangnick, die na dit seizoen plaatsmaakt.

Ten Hag zou een van de vier kandidaten voor de vacature op Old Trafford zijn. United schijnt in de komende dagen ook met Paris Saint-Germain-coach Mauricio Pochettino, Sevilla-trainer Julen Lopetegui en de Spaanse bondscoach Luis Enrique in gesprek te gaan.

De 52-jarige Ten Hag is sinds december 2017 trainer van Ajax, dat hem overnam van FC Utrecht. De geboren Haaksbergenaar, die nog een contract tot medio 2023 heeft in de Johan Cruijff ArenA, was de laatste jaren erg succesvol.

Onder zijn leiding speelde Ajax Europees weer een rol van betekenis, met het bereiken van de halve finales van de Champions League in het seizoen 2018/2019 als hoogtepunt. Verder leidde Ten Hag de club naar twee landstitels, twee KNVB-bekers en één Johan Cruijff Schaal.

Onder Erik ten Hag pakte Ajax diverse prijzen. Foto: Pro Shots

Ten Hag won drie keer de Rinus Michels Award

Zijn prestaties met Ajax leverden Ten Hag in 2019 en 2021 de Rinus Michels Award voor de trainer van het jaar in Nederland op, een prijs die hij in 2016 als trainer van FC Utrecht ook al in de wacht sleepte.

De trainerscarrière van Ten Hag begon begin deze eeuw bij FC Twente, de club waarvoor hij als speler het vaakst uitkwam. Hij was er onder meer assistent-coach en vervulde die rol tussen 2009 en 2012 ook bij PSV.

Vervolgens begon Ten Hag bij Go Ahead Eagles aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij leidde de club uit Deventer naar promotie naar de Eredivisie en verkaste toen naar Bayern München, waarbij hij het tweede elftal onder zijn hoede kreeg. In 2015 trok FC Utrecht hem aan.

Bij United werd de ervaren Rangnick eind november aangesteld om het seizoen af te maken. Hij was de opvolger van Ole Gunnar Solskjaer, in wie het bestuur geen vertrouwen meer had. United staat momenteel zesde in de Premier League.