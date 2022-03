De voetbalsters van FC Barcelona hebben dinsdag een belangrijke stap gezet richting de halve finales van de Champions League. Zonder Lieke Martens won de Spaanse kampioen de eerste kwartfinale tegen Real Madrid met 1-3. Eerder op de avond verloor Bayern München zonder Lineth Beerensteyn met 1-2 van Paris Saint-Germain.

Real kwam na acht minuten op voorsprong tegen Barcelona door een doelpunt van Olga Carmona. Vroeg in de tweede helft zorgde Alèxia Putellas uit een strafschop voor de gelijkmaker in Estadio Alfredo Di Stéfano.

Barcelona ging vervolgens op jacht naar de winnende treffer en dat leverde negen minuten voor tijd de 1-2 van invaller Clàudia Pina op. Diep in blessuretijd breidde Putellas de voorsprong verder uit. Martens ontbrak door een blessure bij Barcelona.

De return tussen Barcelona en Real Madrid wordt volgende week woensdag in Camp Nou gespeeld. De winnaar van het tweeluik neemt het in de halve finales op tegen Arsenal of VfL Wolfsburg, die elkaar woensdag in Londen treffen.

Bayern München verloor met 1-2 van Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

Bayern zonder Beerensteyn onderuit tegen PSG

In de Allianz Arena maakte Marie-Antoinette Katoto beide doelpunten voor Paris Saint-Germain tegen Bayern München. De Franse aanvaller zette haar ploeg in de twintigste minuut op voorsprong en was een kleine twintig minuten voor tijd opnieuw trefzeker.

In de slotfase deed Klara Bühl nog wat terug namens Bayern. Oranje-international Beerensteyn bleef de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

De return tussen Paris Saint-Germain en Bayern München staat volgende week woensdag op het programma in Parijs. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve eindstrijd tegen Juventus of Olympique Lyon, die woensdag tegenover elkaar staan in Turijn.