Christian Eriksen kan zaterdagavond zijn rentree maken voor Denemarken in de oefeninterland tegen het Nederlands elftal. Door een positieve coronatest was het onduidelijk of de middenvelder in actie kan komen, maar volgens bondscoach Kasper Hjulmand is hij inzetbaar.

"We verwachten dat hij woensdagavond bij ons komt", vertelde Hjulmand dinsdag aan Deense media. "Dan zullen we zien wat er gebeurt in de wedstrijd tegen Nederland, maar hij is 100 procent klaar voor de wedstrijd in Parken."

In het stadion in Kopenhagen oefent Denemarken volgende week dinsdag tegen Servië. In die wedstrijd is Eriksen in ieder geval van de partij, maar de kans is groot dat hij tegen Oranje al in actie komt.

Eriksen werd vorige week dinsdag voor het eerst sinds zijn hartstilstand opgeroepen voor Denemarken. Op het EK van vorig jaar ging het mis voor de spelmaker, die tijdens het groepsduel met Finland in elkaar zakte. Hij was snel weer bij kennis.

In de daaropvolgende maanden werkte de dertigjarige Eriksen aan zijn rentree. Hij vertrok bij Internazionale - in Italië mag niet met een defibrillator gevoetbald worden - en tekende bij Brentford. De oud-Ajacied heeft inmiddels drie wedstrijden en één assist achter zijn naam staan namens de Premier League-club.

Denemarken bereidt zich in Marbella voor op de oefeninterland tegen Nederland. Foto: AFP

'Terugkeer niet alleen mooi voor hem, maar voor iedereen'

Afgelopen zondag miste Eriksen de competitiewedstrijd tegen Leicester City vanwege een positieve coronatest. Naar alle waarschijnlijkheid meldt hij zich woensdagavond in het Spaanse Marbella, waar de Deense nationale ploeg zich heeft verzameld voor de voorbereiding op de oefeninterlands tegen Nederland en Servië.

"Het wordt in eerste instantie een mooie terugkeer voor Christian", aldus Hjulmand. "Niet alleen voor hem, maar ook voor ons en voor iedereen."

Nederland en Denemarken staan zaterdag om 20.45 uur tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later oefent Oranje in Amsterdam tegen Duitsland.