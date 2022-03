Voor aanvang van de oefenwedstrijd tussen Nederland en Denemarken is er zaterdag in de Johan Cruijff ArenA een eerbetoon aan Wim Jansen. De oud-international overleed eind januari op 75-jarige leeftijd.

Tussen de toss en het begin van de wedstrijd geven spelers en supporters een applaus voor de 65-voudig international. Familieleden van Jansen, onder wie zijn echtgenote Cobie en zijn zoon Wim Jansen junior, zijn als gast van de KNVB bij de wedstrijd aanwezig.

Jansen deed mee aan de WK's van 1974 en 1978, waarbij het Nederlands elftal net naast de wereldtitel greep. De voormalig middenvelder speelde ook twee wedstrijden op het EK van 1976, waar Oranje derde werd.

In de Johan Cruijff ArenA wordt ook aandacht gevraagd voor de oorlog in Oekraïne. Spelers dragen voor aanvang van het duel speciale shirts waarop solidariteit met Oekraïne wordt getoond. Daarnaast is op de wedstrijdshirts van beide landen naast de Deense en Nederlandse vlag ook de vlag van Oekraïne te zien.

Nederland en Denemarken speelden tijdens het EK van 2012 voor het laatst tegen elkaar, in het nu zwaar onder vuur liggende Kharkiv. Denemarken won die groepswedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Michael Krohn-Dehli.

De oefenwedstrijd begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Belgische scheidsrechter Lawrence Visser. Tot nu toe zijn er ongeveer 35.000 tickets voor het duel verkocht.