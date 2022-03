Mark Flekken wist even niet wat hij meemaakte toen hij maandag bij aankomst in Zeist van bondscoach Louis van Gaal te horen kreeg dat hij zaterdag tegen Denemarken onder de lat staat bij Oranje. De doelman van SC Freiburg, die in de oefenwedstrijd zijn debuut maakt in het Nederlands elftal, is meer dan vereerd.

"Ik was nog geen drie seconden hier, toen de bondscoach naar me toe kwam en zei: 'Dit kan jouw week worden. Je gaat zaterdag spelen.' Dat gaf wel een heel fijn gevoel natuurlijk", zei de 28-jarige Flekken dinsdag voor de training in gesprek met de NOS.

"Het eerste uur zaten er kriebels in mijn lichaam. Dat zwakte op een gegeven moment af nadat ik met een paar mensen had gesproken en mijn gedachten op een rijtje had gezet. Dan ga je gewoon door."

Van Gaal bevestigde maandag op zijn persconferentie al min of meer dat Flekken zaterdag het doel verdedigt tegen Denemarken. Door de blessures van Justin Bijlow en Jasper Cillessen zitten alleen PSV-keeper Joël Drommel en routinier Tim Krul in de selectie voor de oefenduels met de Denen en Duitsland (dinsdag).

83 Van Gaal geeft toe dat keeper Flekken zijn eerste keus is

'Dromen zijn geen bedrog'

Flekken is de eerste keeper bij SC Freiburg, dat op dit moment op de verdienstelijke vijfde plek staat in de Bundesliga. De voormalige jeugdspeler van Roda JC miste vorig seizoen door blessureleed nog bijna alle wedstrijden van zijn club.

"Ik had veel pech met blessures. Dat ik nu zo'n seizoen neerzet, is iets wat ik van tevoren alleen maar had kunnen wensen", zegt Flekken, die in oktober vorig jaar voor het eerst werd opgeroepen voor Oranje. "Dromen zijn geen bedrog, zou ik wel willen zeggen."

Flekken zocht nog wel even contact met Bijlow, die zich moest laten opereren aan zijn voet en dit seizoen niet meer in actie komt. De keeper van Feyenoord stond in het najaar van 2021 in bijna iedere wedstrijd van het Nederlands elftal onder de lat.

"Ik heb hem direct een berichtje gestuurd en gevraagd hoe zijn plannetje er voor de komende tijd uitziet. Aan het einde van de dag wens je dit niemand toe, ook je directe concurrent niet. Aan de andere kant is dit voetbal. Hij valt uit en dat opent een gaatje voor mij", aldus Flekken.